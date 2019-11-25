МИД Ирана назвал поддержку протестов вмешательством во внутренние дела страны

ТЕГЕРАН, 25 ноября. /ТАСС/. Тегеран считает поддержку представителями иностранных государств протестов в Иране вмешательством во внутренние дела страны. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.

"Поддержка протестов - это вмешательство во внутренние дела Ирана", - сказал он на пресс-конференции, которую транслировал телеканал Press TV. По утверждению Мусави, "ряд государств на удивление поддержал бунтовщиков в Иране".

"Правительство Ирана признает право людей на мирный протест, однако следует отделять тех, кто занимается беспорядками, - добавил он. - К сожалению, в этих событиях принимали участие террористические силы".

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в три раза до 30 тыс. риалов (около $0,25) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией.

Ряд мировых политиков выступил с критикой действий Тегерана в отношении протестующих. Так, представители ЕС призвали власти и правоохранительные органы Ирана к сдержанности по отношению к протестующим и диалогу с ними. Кроме того, госсекретарь США Майкл Помпео попросил иранских протестующих присылать в Госдепартамент фотографии и видеозаписи, свидетельствующие о случаях подавления демонстраций и других нарушениях прав человека со стороны властей.