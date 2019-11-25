{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Клаус Йоханнис переизбран президентом Румынии

Согласно официальным предварительным результатам второго тура выборов, он получил 65,88% голосов

БУХАРЕСТ, 25 ноября. /ТАСС/. Кандидат от Национал-либеральной партии (НЛП) Румынии Клаус Йоханнис переизбран президентом страны на новый пятилетний срок. Об этом свидетельствуют официальные предварительные результаты второго тура выборов, объявленные в понедельник Центральным избирательным бюро после подсчета голосов на 99,67% всех избирательных участков.

Йоханнис получил 65,88% голосов, тогда как его соперник - кандидат и лидер Социал-демократической партии (СДП) Виорика Дэнчилэ - 34,13%. Явка на выборах составила 54,46%.

За границей за Йоханниса проголосовали 93,96% избирателей, за Дэнчилэ - 6,04%.

Как отмечает Радио Румынии, Йоханнис выиграл выборы в 36 румынских уездах, Дэнчилэ одержал верх лишь в пяти. Горожане в ходе голосования были активнее, чем жители сельской местности, а женщины - активнее, чем мужчины. На избирательные участки пришло больше всего избирателей в возрасте 55-64 лет и меньше всего - в возрасте 18-24 лет. Самая высокая явка была зарегистрирована в уездах Илфов (Бухарест), Клуж и Сибиу, самая низкая - в уездах Харгита, Ковасна и Васлуй.

Как отметил представитель Центризбиркома, окончательные результаты выборов президента Румынии будут обнародованы позднее.

Теги
РумынияЙоханнис, Клаус
Реклама на ТАСС
Наблюдателями на переговоры по Сирии в Нур-Султане приглашены ООН, Иордания, Ливан и Ирак
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС