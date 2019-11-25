Си Цзиньпин принял председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова

ПЕКИН, 25 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) Си Цзиньпин принял в понедельник председателя высшего совета партии "Единая Россия" Бориса Грызлова, который прибыл в Пекин для участия в седьмом заседании в рамках механизма диалога между правящими партиями Китая и России. Церемония состоялась в Доме народных собраний.

Генсек КПК пожелал российской делегации успешного и плодотворного общения с китайскими коллегами и выразил надежду на дальнейшее укрепление межпартийного взаимодействия.

Делегация представителей партии "Единая Россия" во главе с Грызловым находится в Китае с 24 по 26 ноября. В ходе визита члены российской делегации проведут переговоры с руководством Коммунистической партии Китая (КПК), в ходе которых планируется обсуждение вопросов борьбы с внутрипартийной коррупцией, подготовки кадров, предотвращения вмешательства третьих стран в дела суверенных государств, а также партийного строительства. Кроме встречи с Генеральным секретарем ЦК КПК, Грызлов также проведет переговоры с заведующим международным отделом ЦК КПК Сун Тао и руководством структурных подразделений ЦК КПК.