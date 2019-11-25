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Лукашенко заявил, что Белоруссия исторически ответственна за Калининградскую область

Президент Белоруссии отметил, что часто использует выражение "не только наша Калининградская область, но и наша Россия"

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Минск исторически, еще с советских времен, несет большую ответственность за Калининградскую область, чем Москва. Такое мнение он высказал в понедельник на встрече с губернатором российского региона Антоном Алихановым.

Лукашенко напомнил, что еще в годы существования СССР "много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси". "Фактически по многим вопросам Беларусь была ответственная за Калининград, - сказал президент. - Потому что мы самые близкие, да и между нами не было таких ненадежных партнеров. Сегодня они в НАТО, мы в другом коллективе".

Лукашенко отметил, что часто использует выражение "не только наша Калининградская область, но и наша Россия". "Пусть кто-то в России обижается, но я и многие белорусы с такой позиции подходят к россиянам", - отметил Лукашенко.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияАлиханов, Антон Андреевич
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