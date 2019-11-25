Суд в Ереване оставил под арестом соратника бывшего президента Кочаряна

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана на заседании в понедельник принял решение продлить на один месяц предварительный арест сторонника бывшего президента Роберта Кочаряна Нарека Мутафяна, который обвиняется в неуважении к судье, рассматривающей дело экс-главы страны. Об этом сообщил журналистам адвокат Мутафяна Ваге Еприкян.

"Суд общей юрисдикции продлил предварительный арест Мутафяна на месяц", - отметил адвокат.

По словам Еприкяна, Генпрокуратура представила ходатайство о продлении ареста Мутафяна на два месяца, однако суд решил оставить его под стражей только на один месяц.

20 сентября судья общей юрисдикции Анна Данибекян отклонила ходатайство адвокатов экс-президента Кочаряна о его освобождении и оставила под арестом бывшего главу страны.

В интернете в ночь на 28 сентября появилось видео, на котором несколько молодых людей, в том числе и Мутафян, идут за Данибекян, снимая ее на телефон.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.