В Тегеране прошел митинг в поддержку властей на фоне антиправительственных протестов

ТЕГЕРАН, 25 ноября. /ТАСС/. Митинг в поддержку правительства Ирана прошел в понедельник в Тегеране, его участники выступили с критикой протестных акций в стране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг начался в 14:30 по местному времени (14:00 мск) на площади Энгеляб в центре столицы. Тысячи людей вышли на демонстрацию, чтобы поддержать курс нынешней власти и выразить несогласие с действиями протестующих. Участники пришли с портретами духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, а также с проправительственный плакатами. На многих из них было написано "Смерть Америке" и "Мы пришли сюда из-за любви к духовному лидеру".

Со сцены выступали представители иранского духовенства и политики, включая командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции - элитные части ВС Ирана) Хусейна Салами. "Никакая сила не способна выстоять перед КСИР и армией Ирана", - заявил он. "Смерть противникам Исламской Республики", - скандировала в ответ толпа.

После более двух часов речей и скандирования лозунгов участники митинга начали медленно расходиться, а на площади постепенно восстановилось автомобильное и автобусное движение.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.