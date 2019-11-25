{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Акции протеста в Иране

В Тегеране прошел митинг в поддержку властей на фоне антиправительственных протестов

Участники пришли с портретами духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, а также с проправительственный плакатами. На многих из них было написано "Смерть Америке" и "Мы пришли сюда из-за любви к духовному лидеру"

ТЕГЕРАН, 25 ноября. /ТАСС/. Митинг в поддержку правительства Ирана прошел в понедельник в Тегеране, его участники выступили с критикой протестных акций в стране. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Митинг начался в 14:30 по местному времени (14:00 мск) на площади Энгеляб в центре столицы. Тысячи людей вышли на демонстрацию, чтобы поддержать курс нынешней власти и выразить несогласие с действиями протестующих. Участники пришли с портретами духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, а также с проправительственный плакатами. На многих из них было написано "Смерть Америке" и "Мы пришли сюда из-за любви к духовному лидеру".

Со сцены выступали представители иранского духовенства и политики, включая командующего КСИР (Корпус стражей исламской революции - элитные части ВС Ирана) Хусейна Салами. "Никакая сила не способна выстоять перед КСИР и армией Ирана", - заявил он. "Смерть противникам Исламской Республики", - скандировала в ответ толпа.

После более двух часов речей и скандирования лозунгов участники митинга начали медленно расходиться, а на площади постепенно восстановилось автомобильное и автобусное движение.

15 ноября в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр, что фактически означает трехкратный рост стоимости топлива для большинства граждан страны.

После этого решения в ряде городов Ирана прошли протестные акции, произошли столкновения с полицией. Манифестанты поджигали офисы банков и автозаправки. Беспорядки были зарегистрированы в сотне населенных пунктов. По сообщениям местных и западных СМИ, погибли от 12 до 30 человек, десятки получили травмы и ранения.

Теги
ИранАкции протеста в Иране
Реклама на ТАСС
Премьер Финляндии: нормализация отношений РФ и ЕС зависит от решения конфликта на Украине
Антти Ринне отметил, что у России "ключевая роль" в урегулировании конфликта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС