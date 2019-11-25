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Китай ожидает визит Путина в 2020 году

Замглавы МИД Китая Лэ Юйчэн отметил, что поддержание тесных контактов между лидерами двух стран имеет очень важное значение для двустороннего сотрудничества

ТАСС, 25 ноября. Пекин ожидает прибытия в следующем году с государственным визитом президента России Владимира Путина. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Председатель Си Цзиньпин и президент Путин многократно встречались в последнее время. Последняя встреча прошла в Бразилии, и наши лидеры договорились о том, что председатель Си Цзиньпин в следующем году по приглашению поедет в Россию на саммит БРИКС и саммит ШОС. Мы также с нетерпением ждем государственный визит президента Путина в Китай", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Замглавы МИД Китая отметил, что поддержание тесных контактов между лидерами двух стран имеет очень важное значение для двустороннего сотрудничества.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитай
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