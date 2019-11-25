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Британский парламент возобновит работу 17 декабря после проведения досрочных выборов

В случае победы консерваторов, церемония официального открытия парламента состоится 19 декабря. Если по итогам выборов власть в стране сменится, то тронную речь Елизаветы II, в которой новое правительство объявляет свою программу, перенесут на январь

ЛОНДОН, 25 ноября. /ТАСС/. Работа парламента Великобритании будет возобновлена 17 декабря после проведения досрочных парламентских выборов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте британского правительства.

Парламент был распущен 6 ноября для проведения избирательной кампании перед выборами, которые состоятся 12 декабря (их результаты станут известны на следующий день). Как в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал глава британского правительства Борис Джонсон, если Консервативная партия останется у власти, он намерен сразу же после возобновления работы парламента поставить на голосование законопроект об осуществлении Brexit в соответствии с условиями достигнутой им сделки с Брюсселем.

В случае победы консерваторов, церемония официального открытия парламента, в ходе которой тронную речь произнесет Ее Величество Елизавета II, состоится 19 декабря. Если же по итогам выборов власть в стране сменится, то тронная речь, в которой новое правительство объявляет свою программу, будет перенесена на январь.

Из-за того, что выборы будут досрочными и состоятся незадолго до Рождества, в ходе торжественного открытия парламента будут соблюдаться не все официальные церемонии. Так, королева прибудет в Вестминстерский дворец в лимузине, а не в карете и не будет облачена в мантию с королевской короной. Число сопровождающих ее придворных также будет меньшим, чем обычно.

Консервативное правительство меньшинства добилось проведения досрочных выборов в британский парламент, чтобы попытаться вывести из тупика ситуацию с Brexit. Выход Соединенного Королевства из состава ЕС был отложен до 31 января 2020 года, так как Джонсону не удалось в короткий срок провести через Палату общин достигнутое им соглашение с Брюсселем об условиях "развода" сторон.

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