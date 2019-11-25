{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация на Корейском полуострове
Обновлено 

МИД Китая сообщил, что республика вместе с РФ продолжит работать над денуклеаризацией КНДР

В министерстве заявили, что Китай и Россия вносят важный вклад в политический процесс на Корейском полуострове

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пекин и Москва продолжат совместную работу по политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Китай и Россия всегда вносят важный вклад в политический процесс на Корейском полуострове, мы будем дальше следовать по этому пути и продвигать политическое урегулирование всех ядерных проблем, в том числе денуклеаризации, - сказал он. - Для политического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова мы совместно разработали рабочий документ и прислали его другим сторонам. Мы сейчас собираем их точки зрения".

Москва и Пекин подготовили совместный план по урегулированию на Корейском полуострове еще в 2017 году. В нем содержались адресованные прежде всего США и КНДР призывы к политическому диалогу для укрепления доверия и отказу от военных маневров, испытаний ядерных устройств и запуска ракет.

Стабильность в мире

Лэ Юйчэн также считает, что взаимодействие между Москвой и Пекином в нынешних непростых условиях в мире могли бы привнести стабильность и определенность на международную арену.

"Наши отношения с Россией в китайской внешней политике всегда занимает ключевое место. Для улучшения китайско-российских отношений нет никаких пределов, нам нужно быть только лучше и лучше. В частности, в условиях когда внешний мир переживает сложные перемены, а также беспорядки, возрастает значимость российско-китайских отношений, - сказал он. - Наше сотрудничество придаст всему миру определенности и стабильности".

Высокопоставленный дипломат рассказал, что за время визита в Москву успел провести встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, первым замглавы российского дипведомства Владимиром Титовым, а также заместителем руководителя МИД РФ Игорем Моргуловым, с которыми обсудил проблематику нераспространения, двусторонние отношения и деятельность в рамках СНГ.

Переговорный формат Россия - Индия - Китай

Заместитель министра иностранных дел КНР отметил, что Пекин придает большое значение переговорному формату Россия - Индия - Китай (РИК) и будет и дальше способствовать его эффективности.

"Будем дальше способствовать развитию этого формата для того, чтобы играть направляющую роль в современном мире, где происходят разные турбулентности и новые изменения, - сказал дипломат, напомнив, что на сегодняшний день доля вклада стран объединения в рост глобальной экономики составляет 30%.

Лэ Юйчэн также отметил, что в Китае придают большое значение развитию отношений с Индией. "Ежегодно проводится неформальная встреча наших лидеров, чтобы определить дальнейшее направления развития отношений, - указал он. - Недавно успешно прошел неформальный визит председателя Си Цзиньпина в Индию. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем налаживании более тесного взаимодействия по многим направления на благо двух стран и на благо всего мира в целом".

Космос как сфера для операций

Лэ Юйчэн сообщил, что решение министров иностранных дел стран НАТО объявить космос сферой для операций вызывает опасения,  и Китай будет сотрудничать с Россией, чтобы не допустить гонки вооружений в космическом пространстве. 

"Думаем, что это очень опасное явление со стороны НАТО, потому что мы всегда твердо выступаем против размещения оружия в космосе и развития гонки вооружений в этом пространстве. Именно поэтому мы с Россией в свое время инициировали проведение переговоров о контроле над вооружениями в космосе", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что Вашингтон от таких переговоров отказался.

Лэ Юйчэн призвал "и дальше твердо защищать мир в космосе". "Ни в коем случае нельзя допустить превращения космоса в новое поле боя. И мы в этом плане заинтересованы в дальнейшем налаживании стратегического взаимодействия с Россией", - подчеркнул он

По итогам встречи глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе 20 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет внимательно наблюдать за действиями НАТО в космосе и призвала не допустить развертывание гонки вооружений в космическом пространстве.

Попытки США сдержать Россию и Китай

Первый заместитель министра иностранных дел КНР в продолжении заявил, что усилия США по сдерживанию развития России и Китая не увенчаются успехом. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что данные попытки Вашингтона являются "очень серьезной ошибкой".

"Я полностью разделяю оценку и взгляд президента Путина по этому вопросу, - сказал он. - Мы прекрасно видим, что США всемерно продвигают свои односторонние действия, гегемонические шаги, а также двойное сдерживание в отношении Китая и России и пытаются повернуть колесо истории вспять".

Теги
КНДРРоссияКитайСитуация на Корейском полуострове
Реклама на ТАСС
Экс-генпрокурора Армении привлекли как обвиняемого по делу "1 марта"
При этом в Специальной следственной службе страны не сообщили, какие именно обвинения предъявлены Геворгу Костаняну
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС