МИД Китая сообщил, что республика вместе с РФ продолжит работать над денуклеаризацией КНДР

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Пекин и Москва продолжат совместную работу по политическому урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом заявил в понедельник журналистам первый заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

"Китай и Россия всегда вносят важный вклад в политический процесс на Корейском полуострове, мы будем дальше следовать по этому пути и продвигать политическое урегулирование всех ядерных проблем, в том числе денуклеаризации, - сказал он. - Для политического урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова мы совместно разработали рабочий документ и прислали его другим сторонам. Мы сейчас собираем их точки зрения".

Москва и Пекин подготовили совместный план по урегулированию на Корейском полуострове еще в 2017 году. В нем содержались адресованные прежде всего США и КНДР призывы к политическому диалогу для укрепления доверия и отказу от военных маневров, испытаний ядерных устройств и запуска ракет.

Стабильность в мире

Лэ Юйчэн также считает, что взаимодействие между Москвой и Пекином в нынешних непростых условиях в мире могли бы привнести стабильность и определенность на международную арену.

"Наши отношения с Россией в китайской внешней политике всегда занимает ключевое место. Для улучшения китайско-российских отношений нет никаких пределов, нам нужно быть только лучше и лучше. В частности, в условиях когда внешний мир переживает сложные перемены, а также беспорядки, возрастает значимость российско-китайских отношений, - сказал он. - Наше сотрудничество придаст всему миру определенности и стабильности".

Высокопоставленный дипломат рассказал, что за время визита в Москву успел провести встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, первым замглавы российского дипведомства Владимиром Титовым, а также заместителем руководителя МИД РФ Игорем Моргуловым, с которыми обсудил проблематику нераспространения, двусторонние отношения и деятельность в рамках СНГ.

Переговорный формат Россия - Индия - Китай

Заместитель министра иностранных дел КНР отметил, что Пекин придает большое значение переговорному формату Россия - Индия - Китай (РИК) и будет и дальше способствовать его эффективности.

"Будем дальше способствовать развитию этого формата для того, чтобы играть направляющую роль в современном мире, где происходят разные турбулентности и новые изменения, - сказал дипломат, напомнив, что на сегодняшний день доля вклада стран объединения в рост глобальной экономики составляет 30%.

Лэ Юйчэн также отметил, что в Китае придают большое значение развитию отношений с Индией. "Ежегодно проводится неформальная встреча наших лидеров, чтобы определить дальнейшее направления развития отношений, - указал он. - Недавно успешно прошел неформальный визит председателя Си Цзиньпина в Индию. Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем налаживании более тесного взаимодействия по многим направления на благо двух стран и на благо всего мира в целом".

Космос как сфера для операций

Лэ Юйчэн сообщил, что решение министров иностранных дел стран НАТО объявить космос сферой для операций вызывает опасения, и Китай будет сотрудничать с Россией, чтобы не допустить гонки вооружений в космическом пространстве.

"Думаем, что это очень опасное явление со стороны НАТО, потому что мы всегда твердо выступаем против размещения оружия в космосе и развития гонки вооружений в этом пространстве. Именно поэтому мы с Россией в свое время инициировали проведение переговоров о контроле над вооружениями в космосе", - сказал высокопоставленный дипломат, отметив, что Вашингтон от таких переговоров отказался.

Лэ Юйчэн призвал "и дальше твердо защищать мир в космосе". "Ни в коем случае нельзя допустить превращения космоса в новое поле боя. И мы в этом плане заинтересованы в дальнейшем налаживании стратегического взаимодействия с Россией", - подчеркнул он

По итогам встречи глав МИД стран - членов НАТО в Брюсселе 20 ноября генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Североатлантический альянс принял решение начать оперативную деятельность в космосе, но без выведения туда оружия. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет внимательно наблюдать за действиями НАТО в космосе и призвала не допустить развертывание гонки вооружений в космическом пространстве.

Попытки США сдержать Россию и Китай

Первый заместитель министра иностранных дел КНР в продолжении заявил, что усилия США по сдерживанию развития России и Китая не увенчаются успехом. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что данные попытки Вашингтона являются "очень серьезной ошибкой".

"Я полностью разделяю оценку и взгляд президента Путина по этому вопросу, - сказал он. - Мы прекрасно видим, что США всемерно продвигают свои односторонние действия, гегемонические шаги, а также двойное сдерживание в отношении Китая и России и пытаются повернуть колесо истории вспять".