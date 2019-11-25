Спецслужбы Молдавии отвергли обвинения в прослушивании политиков и журналистов

КИШИНЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Служба информации и безопасности Молдавии (СИБ) не вела незаконное прослушивание политиков и журналистов. Об этом заявили в понедельник пресс-службе СИБ, комментируя начатое расследование, начатое прокуратурой республики.

"СИБ пытаются вовлечь в политические споры и очернить ее репутацию как гаранта национальной безопасности", - говорится в заявлении. В нем выражено сожаление в связи распространением "недостоверной, ложной информации" об участии спецслужбы "в незаконных прослушиваниях публичных людей".

Антикоррупционная прокуратура Молдавии на прошлой неделе начала расследование уголовного дела о нелегальном сборе охраняемой законом информации без согласия граждан с использованием специальных технических средств. Подозреваемыми по нему проходят сотрудники Национального инспектората расследований, прокуратуры.

Скандал разгорелся после того, как председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан обнародовал список журналистов и политиков, представителей неправительственных делегаций, телефоны которых, по его словам, прослушивали представители полиции, СИБ, других силовых структур. Он указал, что слежка велась по указанию представителей бывшей правящей Демократической партии, чтобы найти компрометирующую информацию на политических оппонентов, а затем их шантажировать.

В июне поддерживающая президента Игоря Додона Партия социалистов и проевропейский блок Acum (Сейчас) объединились против Демпартии во главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, которого они обвинили в коррупции и узурпации власти. Демократы уходить в оппозицию отказались, объявили парламент и новый кабинет незаконными и организовали демонстрации своих сторонников, которые заблокировали госучреждения. Однако после того, как поддержку новому руководству оказали ЕС, Россия и США, олигарх бежал за границу, где объявил об уходе как из партии, так и из политики.