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Экс-генпрокурора Армении привлекли как обвиняемого по делу "1 марта"

При этом в Специальной следственной службе страны не сообщили, какие именно обвинения предъявлены Геворгу Костаняну

ЕРЕВАН, 25 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный прокурор Армении Геворг Костанян привлечен в качестве обвиняемого по делу "1 марта", в рамках которого арестован экс-президент страны Роберт Кочарян. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Специальной следственной службы (ССС) страны.

"Геворгу Костаняну было предложено в течение 48 часов явиться в орган производства для предъявления обвинения", - отметила пресс-секретарь ССС Марина Оганджанян. Однако она не сообщила, какие именно обвинения предъявлены бывшему генеральному прокурору страны.

Сам Костанян, комментируя заявление ССС, в интервью местному порталу "Пастинфо" отметил, что сроки, которые ему предоставлены для явки в орган производства, являются "искусственными". "Я уже заявлял, что нахожусь в Москве и вернусь на родину после окончания полугодия", - сказал он и обещал подробно прокомментировать обвинения после их тщательного изучения.

Геворг Костанян во время событий 1 марта 2008 года, когда в центре Еревана после президентских выборов в стране произошли массовые столкновения между сторонниками оппозиционного кандидата, первого президента Левона Тер-Петросяна и силами правопорядка, занимал должность заместителя министра юстиции. С июля 2013 года до августа 2016 года он был генпрокурором страны.

Судебный процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

Новость обновлена (19:15 мск) - приводятся высказывания Костаняна

Теги
АрменияКочарян, Роберт Седракович
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