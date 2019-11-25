Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция тратит деньги Запада на особняки и автомобили

МИНСК, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция, которую, по его информации, финансируют американцы и немцы, тратит деньги на особняки и автомобили. Такое мнение он высказал на встрече в понедельник с главами МИД Швеции и Финляндии Анн Линде и Пеккой Хаависто, сообщает президентская пресс-служба.

"Я говорю: вы им не давайте деньги. Они (страны Запада - здесь и далее прим. ТАСС) дают деньги, те покупают автомобили, строят особняки. Деньги немалые идут, мы их все видим, то, что не видим мы, нам россияне подскажут, откуда они [деньги для оппозиции] идут, - сказал Лукашенко. - Обычно через Литву, Польшу. Американцы, немцы финансируют".

"Хорошо они живут," - добавил президент, усомнившись, что представители белорусской оппозиции вообще стремятся попасть во властные структуры.

По словам Лукашенко, на переговорах главы шведского и финского МИД поинтересовались, почему среди прошедших в парламент депутатов не было "прозападных оппозиционеров". "Не во мне причина, - сказал Лукашенко. - Если люди не поддерживают, что я могу сделать?".

Парламентские выборы в Белоруссии прошли 17 ноября. Было избрано 110 депутатов Палаты представителей Национального собрания. Никто из представителей оппозиции в парламент нового созыва не прошел. Наблюдатели от СНГ отметили, что выборы были проведены в соответствии с конституцией и избирательным кодексом. Представители мониторинговой миссии ОБСЕ со своей стороны утверждали, что нынешние выборы не соответствовали международным стандартам. На этих выборах было аккредитовано более 1 тыс. международных наблюдателей.