Зеленский пообещал еженедельно отчитываться о проделанной работе

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что как минимум раз в неделю будет сообщать гражданам о проделанной работе. Об этом он заявил в видеообращении, размещенном в понедельник на канале в YouTube.

"Такая появилась идея встречаться с вами как минимум раз в неделю и говорить, что мы сделали за прошедшую неделю, какие новости", - сказал глава государства. Зеленский снимал сам себя на видеокамеру, предположительно на мобильный телефон, при этом двигался пешком по центральным улицам Киева в сопровождении охраны.

Президент рассказал о последних событиях, которые произошли в стране. Глава государства начал речь с того, что РФ передала Украине военные корабли, которые в 2018 году были задержаны во время инцидента в Керченском проливе. "Да, не все там хорошо, некоторого оборудования там нет, но как я и обещал, сейчас появятся списки (того), чего нет", - сказал Зеленский. Он в очередной раз заявил, что Киев обратится к РФ с просьбой вернуть недостающее оборудование. "В любом случае, через три месяца наши военные корабли будут готовы", - пообещал он.

Кроме того, он рассказал о принятии в целом государственного бюджета страны на 2020 год, а также в первом чтении проекта закона о снятии моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Зеленский пообещал, что в ближайшее время в Верховной раде будет рассматриваться законопроект о "народовластии", под которым подразумевается всеукраинский референдум.

Отдельно Зеленский уделил внимание предстоящим переговорам "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), которые запланированы на 9 декабря в Париже. "Очень важно разблокировать эту возможность говорить о возвращении наших территорий, наших людей, восстановлении нашего украинского суверенитета и территориальной целостности", - подчеркнул он. Президент заявил, что Киев готовится к этой встрече. "Честно говоря, готовы [к встрече], но надо еще немножко поработать", - добавил он.

Зеленский также сообщил, что Киев готов к прохождению нынешнего отопительного сезона, а также о наличии "рекордных запасов газа" в подземных хранилищах страны.