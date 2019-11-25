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Зеленский подписал закон о наказании чиновников за незаконное обогащение

Закон восстановил в Уголовном кодексе статью об уголовной ответственности за приобретение чиновниками активов, стоимость которых составляет около $250 тыс. и превышает их законные доходы

КИЕВ, 25 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности должностных лиц за незаконное обогащение. Об этом говорится в официальном сообщении, размещенном в понедельник на сайте главы украинского государства.

Закон о возвращении уголовной ответственности для чиновников, чьи расходы серьезно превышают официальные доходы, а также о конфискации преступно нажитого имущества был принят Верховной радой в конце октября. В начале текущего года это положение Уголовного кодекса было отменено Конституционным судом Украины.

Подписанный Зеленским закон восстановил в Уголовном кодексе статью об уголовной ответственности за приобретение чиновниками активов, стоимость которых составляет около $250 тыс. и превышает их законные доходы. Закон устанавливает за это наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, закон определил новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц - по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора. Конфискации в пользу государства подлежит имущество должностного лица в случае, если разница между его стоимостью и законными доходами чиновника в 500 или более раз превышает размер прожиточного минимума трудоспособного лица, то есть на сумму $43,5 тыс.

Статья об уголовной ответственности о незаконном обогащении была внесена в Уголовный кодекс в 2015 году по требованию ЕС по исполнению Плана действий по визовой либерализации. Ее включение в кодекс также было одним из обязательств Украины перед Международным валютным фондом. В декабре 2017 года группа депутатов Верховной рады обратилась в суд с требованием признать статью неконституционной. В феврале 2019 года Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствует принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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