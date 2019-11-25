ЛНР завершила демонтаж фортификационных сооружений в зоне разведения войск

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Луганская народная республика (ЛНР) в срок завершила демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения в зоне разведения войск в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщил в понедельник глава МИД ЛНР Владислав Дейнего в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы уже закончили этот демонтаж. У нас были последние сутки, и сегодня мы передали уведомление в Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о том, что в рамках обозначенных фортификационных сооружений, которые были заявлены СММ ОБСЕ, мы выполнили демонтаж. Дальше по процедуре ожидаем информации от украинской стороны. <...> И ожидаем верификации результатов демонтажа от СММ ОБСЕ. Пока полную картину мы не знаем, что происходит на украинской стороне, пока мы этого не видим, и уведомлений и информации от них не получали", - сказал он.

Разминирование и демонтаж фортификационных сооружений велись сотрудниками МЧС Луганской народной республики при поддержке представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе с 4 ноября.

Рамочное решение о разведении сил и средств в Донбассе было подписано представителями Украины, ЛНР, ДНР, России и ОБСЕ еще в сентябре 2016 года. Документ предполагал создание зон безопасности на трех пилотных участках - у Золотого, Петровского и Станицы Луганской. Первоначально удалось развести войска в первых двух пунктах. Но затем украинские военные вновь туда вернулись. Очередные попытки разведения начались только летом нынешнего года, после прихода к власти нового президента Владимира Зеленского.

29 октября 2019 года стороны конфликта в Донбассе начали отвод сил в районе Золотого. Разведение войск после неоднократного срыва Украиной договоренностей неожиданно началось по инициативе Киева без каких-либо предварительных объявлений. В пятницу, 1 ноября, разведение на участке возле Золотого завершилось. Это было на месте подтверждено обеими сторонами конфликта, а также наблюдателями ОБСЕ.