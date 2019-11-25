СМИ: похищенных в заповеднике в Мексике туристов освободили

МЕХИКО, 26 ноября. /ТАСС/. Мексиканский актер Алехандро Санди и гражданин Франции Фредерик Мишель, похищенные в воскресенье в заповеднике Невадо-де-Толука в центральной части Мексики, в понедельник были освобождены. Об этом со ссылкой на источники в полиции сообщила газета El Universal.

По ее данным, состояние здоровья потерпевших оценивается как удовлетворительное. Ранее в тот же день мексиканский министр общественной безопасности и защиты граждан Альфонсо Дурасо заявил, что похитители потребовали выкуп в обмен на освобождение Санди и Мишеля. Пока не известно, были ли деньги выплачены.

Согласно подсчетам неправительственной организации Alto al Secuestro ("Нет похищениям"), в Мексике каждый день происходит в среднем пять преступлений такого рода. В октябре текущего года самое большое число похищений было зафиксировано в штатах Веракрус и Мехико, а также в столице страны.