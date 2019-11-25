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Генсек ООН пообещал изучить возможность проведения пятисторонней встречи по Кипру

Антониу Гутерриш взял на себя обязательство изучить возможность созыва неофициальной встречи в формате "пять плюс ООН"

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал изучить возможность проведения пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию с участием государств - гарантов независимости, территориальной целостности и безопасности Кипра (Великобритания, Греция и Турция) с целью определения повестки нового раунда межобщинных переговоров по решению проблемы разделенного острова. Об этом говорится в его заявлении, распространенном по завершении совместной встречи с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи, которая состоялась в понедельник в Берлине.

"Я согласился активизировать свои усилия, чтобы достичь договоренностей об определении круга вопросов, который послужил бы отправной точкой для достижения консенсуса в отношении поэтапных, конструктивных и ориентированных на достижение результата переговоров при первой же возможности. В связи с этим я взял на себя обязательство изучить вместе с лидером турок-киприотов и лидером греков-киприотов, а также с державами-гарантами возможность созыва неофициальной встречи в формате "пять плюс ООН" на соответствующем этапе", - отмечается в заявлении Гутерриша.

Теги
КипрАнастасиадис, НикосГутерриш, Антониу
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