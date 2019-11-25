Доклад по расследованию в рамках импичмента Трампа поступит в ближайшие дни

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Члены комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса, ведущие расследование в рамках процедуры импичмента в отношении президента страны Дональда Трампа, в ближайшее время закончат подготовку доклада по итогам проведенной ими работы. Об этом председатель спецкомитета по разведке Адам Шифф сообщил в письме, направленном другим членам Конгресса. Текст письма опубликовала в понедельник на своем сайте телекомпания CNN.

"Мы работали оперативно и в короткие сроки обнаружили большое количество доказательств, несмотря на многочисленные усилия, направленные на препятствование расследованию со стороны президента и его администрации <...> В настоящее время комитеты готовят доклад, в котором резюмируют доказательства, которые мы нашли к настоящему моменту, он будет направлен юридическому комитету вскоре после того, как Конгресс вернется после каникул по случаю Дня благодарения (в этом году этот праздник выпадает на 28 ноября, к работе Конгресс вернется 2 декабря - прим. ТАСС)", - говорится в письме.

Доклад будет направлен в юридически комитет нижней палаты американского законодательного органа.

Детали процедуры

Исключительной прерогативой формулировать и выдвигать обвинение в рамках импичмента обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После одобрения в комитете документ направляется на рассмотрение палаты полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) имеют в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Скандал из-за разговора Трампа и Зеленского

Соединенные Штаты сотрясает крупный скандал, разразившийся вокруг июльского разговора Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Жалоба неназванного сотрудника американской разведки на содержание беседы стала в итоге поводом для начала процедуры импичмента в отношении главы американской администрации. Как считают политические оппоненты Трампа, он пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Демократ Байден входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева во внутриполитической борьбе.