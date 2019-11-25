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США поздравили Румынию с успешным проведением президентских выборов

Действующий президент страны Клаус Йоханнис победил во втором туре выборов главы государства

ТАСС, 26 ноября. США поздравляют граждан и правительство Румынии с успешным проведением выборов президента. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Она подчеркнула намерение Вашингтона продолжать развитие стратегического партнерства с Бухарестом. "В преддверии 30-й годовщины румынской революции... США приветствуют дальнейшую возможность укрепления наших связей в области безопасности, энергетики и экономики на благо обеих стран. Мы также благодарим нашего союзника по НАТО Румынию за неизменную поддержку международных мер по обеспечению безопасности в регионе и мире", - отмечается в заявлении.

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис победил в воскресенье во втором туре выборов главы государства, набрав 66,5% голосов.

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