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Армия Ливана контролирует ситуацию в Бейруте после стычек суннитских активистов с шиитами

Военнослужащие блокировали районы поблизости от эстакады Кола

БЕЙРУТ, 26 ноября. /ТАСС/. Подразделения ливанской армии и жандармерии взяли во вторник под контроль ситуацию в западных кварталах Бейрута после стычек между сторонниками суннитского движения "Аль-Мустакбаль" и активистами шиитских организаций "Амаль" и "Хезболлах". Как убедился находящийся на месте событий корреспондент ТАСС, ливанские военнослужащие и жандармы блокировали районы поблизости от эстакады Кола, ставшие эпицентром конфликта.

Обстановка в городе обострилась после известия о гибели двух членов шиитской общины, которые врезались в понедельник в заграждения, установленные демонстрантами на скоростном шоссе Бейрут - Сайда. В ночные часы шиитские байкеры с флагами "Амаль" и "Хезболлах" организовали марши по улицам города и появились в центре столицы у эстакады Ринг, которая связывает западные и восточные кварталы Бейрута. Активисты пытались приблизиться к палаточному лагерю участников протестного движения у памятника павшим героям, однако прорваться через полицейские кордоны им не удалось.

Ранее ливанские военнослужащие и жандармы своевременно пресекли стычки, начавшиеся на подступах к суннитскому кварталу Каскас на юге Бейрута и в квартале Тарик-эль-Джедид.

По информации арабского телеканала Al Hadath, профсоюзы Ливана поддержали призыв демонстрантов провести в ближайшие дни всеобщую забастовку. Общенациональная акция протеста, которая охватит госсектор и частные компании, начнется 28 ноября в Бейруте и продлится три дня.

Вспыхнувшие 17 октября массовые акции протеста в Ливане привели к отставке 29 октября коалиционного кабинета во главе с Саадом Харири. 19 ноября демонстранты сорвали проведение сессии парламента в центре Бейрута. Они перегородили подъезды к дворцу на площади Пляс Этуаль и не пропускали туда машины депутатов. В результате только пять из 128 законодателей смогли попасть в здание парламента.

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