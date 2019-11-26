WP: американский суд обязал экс-юрисконсульта Белого дома дать показания в Конгрессе

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Федеральный суд столичного округа Колумбия обязал бывшего юрисконсульта Белого дома Дональда Макгана подчиниться повестке, направленной ему главой юридического комитета Палаты представителей США Джерролдом Надлером в апреле, и явиться в Конгресс на слушания для дачи показаний по поводу случаев злоупотребления властью со стороны президента Дональда Трампа. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Повестка, о которой идет речь, была направлена Макгану через несколько дней после публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам его расследования о приписываемых России попытках вмешательства в американские президентские выборы и сговоре Трампа с Москвой. Бывший юрисконсульт активно сотрудничал с Мюллером в ходе расследования и по крайней мере трижды давал показания, а законодатели считали его ключевым свидетелем в деле о том, чинил ли Трамп препятствия правосудию. Однако в мае Белый дом позволил Макгану проигнорировать требование законодателей.

Как заявила Сара Сандерс, тогда занимавшая должность пресс-секретаря американского лидера, "основываясь на давней, поддерживаемой обеими партиями конституционной практике, бывшего советника президента нельзя заставить выступать" на слушаниях.

Как поясняет The Washington Post, постановление суда делает возможным то, что Макгану придется давать показания перед Конгрессом в рамках процедуры импичмента в отношении Трампа. Американский Минюст уже заявил о намерении обжаловать это решение, отмечает издание.

Итоговый доклад Мюллера был опубликован 18 апреля. Спецпрокурор признал, что какого-либо сговора сотрудников избирательного штаба Трампа с Москвой выявить не удалось.

Президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами РФ в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.