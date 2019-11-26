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АP: американец согласился признать себя виновным в шпионаже в пользу Китая

После признания вины наказание Сюэхуа Пэна сократится до четырех лет пребывания в тюрьме

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Натурализованный гражданин США китайского происхождения согласился признать себя виновным по делу о шпионаже в пользу Китая. Об этом сообщило в понедельник агентство Associated Press (АР) со ссылкой на материалы окружного суда по северному округу штата Калифорния.

Согласно распространенным данным, Сюэхуа Пэн, также известный как Эдвард Пэн, согласился признать себя виновным в передаче правительству КНР разведывательной информации. Пэну грозило тюремное заключение сроком до 10 лет, однако после признания им вины наказание сократится до четырех лет пребывания в тюрьме и штрафа в размере $30 тыс. АР подчеркивает, что окончательное решение о мере пресечения еще не принято.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что Пэн, работавший экскурсоводом в Сан-Франциско, обвиняется в передаче китайскому правительству разведывательной информации. В период с 2015 по 2018 год он служил "курьером", доставлявшим из Соединенных Штатов в КНР "пакеты" с секретными сведениями, в частности об американской национальной безопасности.

Сюэхуа Пэн был задержан в сентябре в Калифорнии. Федеральные прокуроры отказали ему в освобождении под залог.

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