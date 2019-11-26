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Более половины южнокорейцев выступают против увеличения выплат на содержание военных США

Против увеличения выплат выступили 68,8% участников опроса

СЕУЛ, 26 ноября. /ТАСС/. Большинство южнокорейцев выступают против требований США увеличить долю Республики Корея в общих оборонных расходах, включающих содержание американского военного контингента. На это указывают результаты опроса, проведенного на прошлой неделе социологическим агентством RealMeter, сообщает во вторник телеканал KBS.

Против увеличения выплат выступили 68,8% респондентов, за - 22,3%. В опросе приняли участие около тысячи человек, статистическая погрешность при обработке данных составляет 4,4% при уровне достоверности 95%.

Начиная с прошлого года Вашингтон требует повышения доли взносов Сеула на содержание контингента США в Республике Корея. Так, расходы Южной Кореи на совместную с США оборону в 2019 году были повышены на 8,2% до 1,04 трлн вон ($915 млн). 7 ноября сообщалось, что Вашингтон потребовал от Сеула с 2020 года повысить взносы на совместную оборону почти в пять раз - до $4,7 млрд.

Также отмечалось, что США настаивают на том, чтобы Южная Корея оплачивала расходы на содержание ряда подразделений американских ВС и за пределами Корейского полуострова.

Войска Соединенных Штатов находятся в Южной Корее со времен Корейской войны (1950-1953). Условия их пребывания регулируются подписанным 26 января 1950 года двумя странами соглашением о помощи во взаимной обороне.

Теги
СШАРеспублика Корея
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