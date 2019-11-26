США утверждают, что Россия использует конфликт в Ливии в ущерб местному населению

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Москва использует конфликт в Ливии "в ущерб ливийскому народу". Это следует из сообщения для печати, распространенного в понедельник Госдепартаментом.

Согласно документу, 24 ноября представители США, в числе которых были старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс и глава американской дипмиссии в Ливии Ричард Норланд, встретились с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, чтобы "обсудить шаги по прекращению военных действий и политическому урегулированию" ситуации.

"Официальные лица подчеркнули полную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи с использованием Россией этого конфликта в ущерб ливийскому народу", - говорится в сообщении.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, встреча последовала за недавними переговорами с "официальными лицами, базирующимися в Триполи", целью которых Госдепартамент видит "создание общей основы для прогресса между сторонами по разделяющим их вопросам в контексте движения к прекращению огня".

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США превратили Ближний Восток в полигон своей геополитики и под лозунгом борьбы с терроризмом наращивают военное присутствие в разных регионах мира.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противодействия штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили воздушные удары по столичному международному аэропорту Митига и летной академии в Мисурате (200 км к востоку от Триполи), утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.