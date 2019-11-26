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США утверждают, что Россия использует конфликт в Ливии в ущерб местному населению

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Вашингтон превратил Ближний Восток в полигон своей геополитики
Здание Госдепартамента AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Здание Госдепартамента
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Вашингтон считает, что Москва использует конфликт в Ливии "в ущерб ливийскому народу". Это следует из сообщения для печати, распространенного в понедельник Госдепартаментом.

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Согласно документу, 24 ноября представители США, в числе которых были старший директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку Виктория Коутс и глава американской дипмиссии в Ливии Ричард Норланд, встретились с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, чтобы "обсудить шаги по прекращению военных действий и политическому урегулированию" ситуации.

"Официальные лица подчеркнули полную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Ливии, а также выразили серьезную обеспокоенность в связи с использованием Россией этого конфликта в ущерб ливийскому народу", - говорится в сообщении.

Как отметили в американском внешнеполитическом ведомстве, встреча последовала за недавними переговорами с "официальными лицами, базирующимися в Триполи", целью которых Госдепартамент видит "создание общей основы для прогресса между сторонами по разделяющим их вопросам в контексте движения к прекращению огня".

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США превратили Ближний Восток в полигон своей геополитики и под лозунгом борьбы с терроризмом наращивают военное присутствие в разных регионах мира.

Ситуация в Ливии

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый ЛНА. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в столице с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противодействия штурму со стороны ЛНА. Вооруженное противостояние привело к гибели сотен людей, появлению тысяч беженцев и разрушению важных инфраструктурных объектов.

За это время войска Хафтара неоднократно наносили воздушные удары по столичному международному аэропорту Митига и летной академии в Мисурате (200 км к востоку от Триполи), утверждая, что на территории находящихся там воздушных гаваней располагаются пункты управления беспилотниками, которые используются для атак на позиции ЛНА при помощи турецких военных специалистов.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияЛивия
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