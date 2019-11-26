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Акции протеста в Гонконге

Полиция Гонконга обещает не арестовывать активистов в Политехническом университете

В институте могут оставаться около 30 студентов, отказавшихся выйти и сдаться

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Гонконга пообещали смягчить меру пресечения для нескольких десятков протестующих, которые вот уже девятый день остаются в блокированном полицией кампусе Политехнического университета, ставшего крупным очагом массовых беспорядков. Об этом сообщил старший суперинтендант Хо Юньсин, которого во вторник цитирует газета South China Morning Post.

По его словам, в скором времени на территорию кампуса войдет группа переговорщиков, в составе которой будут офицеры полиции, педагоги, медики, психологи. "Они придут для переговоров, а не для арестов", - заверил он.

По некоторым оценкам, в институте все еще могут оставаться около 30 студентов, отказавшихся выйти и сдаться. "Мы очень обеспокоены их физическим и психологическим состоянием", - сказал Хо Юньсин, призвавший их как можно скорее покинуть территорию вуза. Офицер пообещал, что их не будут арестовывать на месте, а направят в больницы или отпустят домой к родителям, лишь сфотографировав и сняв копию удостоверения личности.

Такая же мягкая мера пресечения действовала по отношению к 300 несовершеннолетним протестующим, которые находились среди радикалов на территории вуза и добровольно покинули ее неделю назад. Старший суперинтендант не исключил, что учащиеся могут быть привлечены к ответственности, но позже. В общей сложности кампус "мятежного" Политеха уже покинули свыше 1,1 тыс. протестующих из числа молодежи.

17 ноября у Политеха возникли ожесточенные столкновения между полицией и сотнями активистов радикального студенческого протестного движения. В ход шли "коктейли Молотова", кирпичи, самодельные катапульты и спортивные луки. Один из офицеров был ранен в ногу выпущенной демонстрантом стрелой. Стражи порядка отвечали водометами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. В результате студенты забаррикадировались на территории кампуса.

Полиция оцепила все прилегающие к вузу улицы, но воздерживалась от штурма, вынуждая студентов самих выйти и сдаться.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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