СМИ: Трамп хочет привлечь оправданных военных преступников к предвыборной кампании

ТАСС, 26 ноября. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы некоторые из помилованных им военных преступников приняли участие в его предвыборной кампании. Об этом в понедельник сообщил новостной портал The Daily Beast со ссылкой на два источника из окружения главы государства.

По их данным, некоторые из помилованных военнослужащих, которых обвиняли в военных преступлениях, могут выступить в качестве специальных гостей его избирательной кампании на президентских выборах 2020 года. В частности, речь шла о Клинте Лорансе, Мэтью Голстине и Эдварде Галлагере, помилование которых является неоднозначным вопросом даже в глазах сторонников Трампа.

Лейтенант Лоранс в 2013 году был приговорен к 19 годам тюрьмы за то, что тремя годами ранее приказал своим солдатам открыть огонь по трем безоружным гражданам Афганистана, в результате чего двое из них погибли. Он был освобожден из мест заключения 15 ноября. Майор спецназа Голстин должен был предстать перед судом за убийство другого безоружного афганца, которого он заподозрил в изготовлении бомб для радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), однако вины своей не признал.

Эдвард Галлагер этим летом был осужден за убийство пленного боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и демонстрации его фото. Снятие с Галлагера обвинений в убийстве, а затем и его восстановление в должности вызвало разногласия между Трампом и министром ВМС США Ричардом Спенсером, а в воскресенье газета The Washington Post сообщила, что глава Пентагона Марк Эспер запросил отставки Спенсера из-за тайных переговоров последнего с представителями Белого дома о судьбе Галлагера.

Сообщается, что он предложил представителям администрации президента не вмешиваться в процесс против военного в обмен на его гарантию того, что Галлагер сможет уйти из армии с сохранением звания.

Президент впоследствии заявил, что выдвигает кандидатуру американского посла в Норвегии Кеннета Брейтуэйта на должность министра ВМС.