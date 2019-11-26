WP: в США бизнесмен признан виновным во взятках экс-главе "дочки" "Техснабэкспорта"

ВАШИНГТОН, 26 ноября. /ТАСС/. Окружной суд штата Мэриленд признал местного бизнесмена Марка Ламберта виновным в даче взяток россиянину Вадиму Микерину - бывшему главе дочернего предприятия российского ядерного экспортера "Техснабэкспорт". Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post.

Микерин ранее возглавлял базирующуюся в Бетесде (штат Мэриленд) фирму TENAM Corp, дочернее предприятие российского ОАО "Техснабэкспорт" - внешнеторговой компании госкорпорации "Росатом". По версии обвинения, Ламберт "в период с 2009 года по октябрь 2014 года" участвовал в схеме дачи взяток Микерину, который за это предоставлял компании Transport Logistics International (TLA), президентом которой являлся в то время Ламберт, подряды на транспортировку в США российского урана. Деньги для Микерина Ламберт и второй президент TLA Дэрен Кондри переводили "на счета подставных компаний в Латвии, на Кипре и в Швейцарии".

Как поясняет The Washington Post, суд вынес свой вердикт в отношении 56-летнего Ламберта в пятницу, он был признан виновным по семи из 11 выдвинутых против него пунктов обвинения, в том числе в нарушении закона о коррупции за рубежом, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре. В свою очередь адвокаты Ламберта намерены потребовать пересмотра этого решения. Вынесение приговора назначено на 9 марта следующего года, подсудимому грозит до 45 лет тюрьмы.

"Вместо игры по правилам ответчик и его сообщники использовали подставные компании, офшорные банковские счета и поддельные накладные, чтобы скрыть эту коррупционную схему <...> Этот обвинительный приговор должен послужить мощным сдерживающим фактором для представителей бизнеса, которые размышляют над тем, стоит ли рисковать подрывом рынка и верховенства закона, выплачивая взятки и откаты иностранным чиновникам", - приводит издание слова помощника местного прокурора Джонатана Ленцнера.

Самого Микерина американская прокуратура ранее обвинила в участии в "преступном сговоре с целью вымогательства", заявив, что он за взятки предоставлял подряды на транспортировку в США российского урана одной и той же фирме на внеконкурсной основе. Предприниматель впоследствии признал свою вину и в декабре 2015 года был приговорен в Соединенных Штатах к четырем годам заключения. Из тюрьмы его освободили в апреле 2018 года, а через месяц депортировали из страны.

Другие фигуранты этого дела - Кондри и служивший посредником в мошеннической схеме житель Нью-Джерси Борис Рубижевский - ранее также признали свою вину и были приговорены к 12 месяцам и одному дню лишения свободы. В свою очередь TLA согласилась выплатить $2 млн в рамках сделки со следствием.