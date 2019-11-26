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Кризис в Сирии

СМИ: США и коалиция нанесли авиаудары по объектам ИГ на севере Сирии

По некоторым данным, ВВС атаковали центры подпольной переработки нефти

ТАСС, 26 ноября. ВВС стран западной коалиции во главе с США атаковали в понедельник селения Эль-Амирия, Эль-Бурдж, Эр-Раи и Тахрин, которые расположены в районе города Эль-Баб на севере Сирии. Об этом сообщил новостной портал Al Masdar.

По его информации, удары были нанесены предположительно по базам террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ). Телеканал Al Mayadeen утверждает, что ВВС атаковали центры подпольной переработки нефти к северо-востоку от Алеппо (360 км от Дамаска).

Информация о возможных жертвах среди мирных граждан не приводится.

Эль-Баб находится в местности, контролируемой формированиями сирийской вооруженной оппозиции, которая воюет на стороне турецкой армии. Он был занят турецкими войсками в феврале 2017 года в рамках операции "Щит Евфрата", которая проводилась на севере Сирии с целью создания зоны безопасности.

Теги
СШАСирияКризис в Сирии
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