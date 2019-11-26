Сеул выразил Пхеньяну протест в связи с артиллерийскими стрельбами

ТАСС, 26 ноября. Республика Корея направила КНДР протест в связи с недавними артиллерийскими стрельбами в Желтом море. Об этом во вторник сообщила пресс-секретарь Министерства национальной обороны Южной Кореи Чхве Хён Су.

"Сегодня по западному межкорейскому военному каналу связи мы выразили протест в связи с артиллерийскими стрельбами КНДР, также мы направили соответствующее заявление в письменном виде", - цитирует агентство Yonhap Чхве Хён Су.

25 ноября Чхве Хён Су заявила, что "проведенные КНДР стрельбы являются нарушением соглашения от 19 сентября 2018 года, подписанного командованиями вооруженных сил двух стран". Она также призвала Пхеньян "соблюдать ранее достигнутые двусторонние договоренности и немедленно прекратить любую военную активность в пограничных районах, поскольку она повышает уровень напряженности".

В понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын проверил боеготовность военного гарнизона острова Чхангриндо, расположенного в Желтом море недалеко от южнокорейского острова Пэннёндо. Отмечается, что лидер КНДР после осмотра позиций береговой артиллерии отдал распоряжение провести показательные стрельбы из орудия.

Соглашение от 19 сентября 2018 года, подписанное министрами обороны КНДР и Республики Корея, предусматривает меры по снижению напряженности и рисков военных столкновений. В частности, стороны договорились о создании в приграничных районах зоны, свободной от военных учений и артиллерийских стрельб.