Поврежденный демонстрантами в Гонконге туннель откроют 27 ноября

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 ноября. /ТАСС/. Ключевой автомобильный туннель "Кросс-Харбор" под проливом Виктория, выведенный из строя радикальными демонстрантами в Гонконге почти две недели назад, будет вновь открыт для движения со среды, 27 ноября. Об этом сообщил журналистам во вторник главный секретарь (главный министр) местной администрации Мэттью Чжан.

"Правительство мобилизовало 800 человек для проведения работ по ремонту оборудования туннеля и расчистки проезжей части от мусора и баррикад", - отметил он. Чиновник уточнил, что проезд транспорта будет открыт с 5 часов утра (00:00 мск) по всем четырем полосам движения.

Ранее министр сообщал, что туннель может быть открыт к концу этой недели, однако ремонтные работы были ускорены.

Речь идет о самом старом и оживленном из трех подводных туннелей, связывающих остров Гонконг с материковой частью города. Проезд по нему был блокирован в ходе массовых беспорядков, вспыхнувших у близлежащего Политехнического университета.

Протестующие студенты с помощью бутылок с зажигательной смесью устраивали там многочисленные поджоги, раскидали на проезжую часть кирпичи и мусор, вывели из строя будки, шлагбаумы, системы мониторинга движения и прочее оборудование. В результате беспорядков были полностью уничтожены пункты взимания платы, повреждена вентиляционная и противопожарные системы туннеля.

Закрытие стратегически важного туннеля протяженностью около 2 км создало серьезные неудобства для автомобилистов, резко усилило нагрузку на два других более дорогих объездных туннеля и привело к пробкам. Стоимость проезда по туннелю "Кросс-харбор" для частного автотранспорта составляет 20 гонконгских долларов ($2,6). Ежедневно по нему проезжают 112 тыс. машин.