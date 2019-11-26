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В ООН предупредили о росте температуры на Земле в случае срыва Парижского соглашения

Страны потерпели коллективную неудачу, не сумев остановить глобальный рост эмиссии парниковых газов, отмечается в ежегодном докладе

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Температура на Земле к концу нынешнего столетия может вырасти на 3,4 - 3,9 градуса Цельсия, если не предпринять намеченных в Парижском соглашении по климату шагов по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве ежегодном докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

В своем исследовании эксперты ЮНЕП анализируют разрыв между обозначенными в Парижском соглашении ориентирами и реальной ситуацией. Подчеркивается, что "страны потерпели коллективную неудачу, не сумев остановить глобальный рост эмиссии парниковых газов, и это означает, что теперь требуются более глубокие и быстрые сокращения". Эмиссия "росла за последнее десятилетие темпами в 1,5% ежегодно" и достигла в 2018 году "рекордных 55,3 гигатонн".

Для того, чтобы повышение температуры на Земле не превысило в конце нынешнего столетия 2 градуса Цельсия, потребуется к 2030 году уменьшить выбросы на 25%, а для ограничения потепления полутора градусами, необходимо снизить их на 55%. Это означает, что с 2020 по 2030 год эмиссия парниковых газов должна уменьшаться ежегодно на 2,7% или на 7,6% соответственно. "Если все оставить как есть, то в этом столетии можно ожидать повышения температуры от 3,4 до 3,9 градуса Цельсия, что принесет широкомасштабные разрушительные последствия для климата", - подчеркивают эксперты. Особые надежды в ЮНЕП связывают с шагами по снижению эмиссии в странах G20, на которые суммарно приходится 78% всех парниковых газов, попадающих в атмосферу.

"Потерпев коллективную неудачу в том, чтобы начать решать вопросы изменения климата раньше и проявить твердость, мы должны теперь пойти на более глубокие сокращения эмиссии - более 7% каждый год", - заявила исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен. "Нам нужен быстрый успех в сокращении выбросов, насколько это возможно, в 2020 году", - отметила она, добавив, что следует "наверстать упущенное". Если не сделать этого, предупредила Андерсен, то будет невозможно добиться ограничения роста температуры к концу столетия полутора градусами Цельсия.

В ЮНЕП подсчитали, что переход в мире на возобновляемые источники энергии позволил бы снизить к 2050 году выбросы на 8,1 гигатонн, а осуществление электрификации транспорта - на 6,1 гигатонн. Большой эффект сулит также повышение эффективности использования стали и цемента.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.

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