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Попытка государственного переворота в Турции

В Турции выдали ордера на задержание 189 подозреваемых в связях с путчистами

Рейды одновременно начались в 35 провинциях страны

ТАСС, 26 ноября. Органы прокуратуры Турции выдали ордера на задержание 189 человек в рамках операции против членов "террористической организации фетхуллахистов" (FETO), которую Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года. Как сообщил во вторник телеканал Huberturk, в числе подозреваемых более ста военнослужащих.

Полиция начала рейды одновременно в 35 провинциях республики. Помимо военных в ордере перечислены лица, подозреваемые в использовании мобильного приложения ByLock для шифрования переписки. Этой программой, как заявляют в Анкаре, пользовались сторонники FETO для подготовки и координации действий. Также в числе подозреваемых так называемые внутренние имамы FETO. Это люди, занимающиеся координацией между завербованными военными и ячейками группировки вне армейских структур.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. В подготовке переворота Анкара обвиняет исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и связанную с ним FETO.

Теги
ТурцияПопытка государственного переворота в Турции
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