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Опрос: более половины французов считают, что Макрон не понимает социальных трудностей

Такого мнения придерживаются 64% респондентов

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Более половины французов считают, что президент Франции Эмманюэль Макрон не понимает социальных проблем населения. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного службой Viavoice по заказу газеты Libération.

Согласно результатам исследования, такого мнения придерживается 64% населения Франции.

Среди трудностей, указанных респондентами, оказались: прожиточный минимум, которым обеспокоены 69% населения, социальное неравенство и нехватка персонала в госучреждениях (51%).

На 5 декабря во Франции намечена крупная акция протеста профсоюзов против проекта пенсионной реформы. Ожидается, что в манифестациях примут участие железнодорожники, сотрудники авиакомпаний, студенты, преподаватели.

Теги
ФранцияМакрон, Эмманюэль
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