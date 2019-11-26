Турция планирует урегулировать вопрос с США вокруг С-400 до апреля 2020 года

ТАСС, 26 ноября. Турция намерена до апреля 2020 года урегулировать с США разногласия относительно покупки и эксплуатации Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом президент Турции Тайип Эрдоган заявил во вторник журналистам, сопровождавшим его в поездке в Катар.

"Работа продлится до апреля [2020 года], и ее будут вести министры обороны и иностранных дел наших стран. Надо выяснить, к каким результатам мы сможем прийти. Это вопрос, связанный с НАТО. Речь не идет о том, чтобы не использовать [С-400], но есть шаги, которые надо сделать в рамках правил НАТО", - цитирует президента телеканал Haberturk. Таким образом Эрдоган прокомментировал вопрос о перспективах отказа Турции от С-400 ввиду критики со стороны ряда политиков в США, считающих категорически недопустимой эксплуатацию комплексов в республике.

В сентябре 2017 года Россия сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.