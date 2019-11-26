Додон заявил, что Молдавия заинтересована продолжить сотрудничество с МВФ

КИШИНЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за продолжение программы сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), истекающей в марте 2020 года. С таким заявлением он выступил во вторник на встрече с главой миссии МВФ Рубеном Атояном, на которой обсуждалась смена правительств в республике.

"Рассказал о новых социальных инициативах правительства, направленных на улучшение жизни наших граждан, а также о намерении реализовать ряд больших инфраструктурных проектов в Молдове. Отметил, что мы рассчитываем на поддержку МВФ в выполнении этих задач", - написал Додон на своей странице в Facebook после встречи.

"Заверил собеседника в том, что новое правительство будет строго соблюдать все взятые перед внешними партнерами обязательства и приложит все усилия для успешной реализации действующей программы сотрудничества с МВФ, которая истекает в марте 2020 года. В то же время отметил, что в основу всех предпринимаемых новым кабинетом действий будут положены национальные интересы Республики Молдова, протекция наших экономических агентов, социальная защита уязвимых слоев населения", - отметил президент.

В ноябре в Молдавии было сформировано правительство меньшинства во главе с Ионом Кику, которое было предложено парламенту президентом страны и поддержано Партией социалистов Республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партией Молдовы. К такой формуле прибегли после произошедшей на прошлой неделе отставки кабинета Майи Санду и распада коалиции ПСРМ и проевропейского блока Acum.

Трехлетняя программа сотрудничества МВФ с Молдавией предусматривает финансовую поддержку в размере около $179 млн, из которых $112 млн уже поступили в Кишинев. В сентябре МВФ завершил четвертую и пятую оценку программы, что позволит республике до конца года получить еще один транш в размере $46,5 млн.