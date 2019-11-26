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Лукашенко считает современный спорт войной без правил и политикой

Спортсмены должны соревноваться ради победы, а не ради денег, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал современный спорт войной без правил и элементом политики. Такое мнение он высказал во вторник на встрече с членами национальной команды по гребле на байдарках и каноэ.

"Тот же хоккей, футбол <…> - это сегодня не соревнование, даже не битва. Это война, потому что спорт стал политикой", - цитирует Лукашенко агентство БелТА. Он привел в пример белорусского прыгуна в высоту Дмитрия Набокова, которого недавно отстранили от соревнований из-за подозрений в употреблении допинга. По мнению Лукашенко, спортсмена привлекли "за какую-то мелочь". "Видят, что он может кому-то помешать на Олимпиаде. К этому надо быть готовыми, это война без правил. В войне мало правил, но здесь вообще никаких правил, там в плен не берут, грубо говоря, а расстреливают сразу, даже не успеешь финишной ленточки достичь", - считает глава государства.

Лукашенко также указал на то, что, прежде всего, спортсмены должны соревноваться ради победы, а не ради денег. "Как можно вообще соревноваться за деньги? Я не понимаю, соревноваться надо за победу. А после победы приходи и требуй, что ты считаешь нужным: и деньги, и квартиры, и земельные участки, и прочее", - сказал Лукашенко.

Президент во вторник вручил государственные награды спортсменам и тренерам по гребле на байдарках и каноэ, выступления спортсменов в этом виде спорта он назвал самыми успешными за десятилетие. "Все достижения - свидетельство того, что в Беларуси создана сильная национальная школа гребли. Наши юные таланты побеждают не только на юниорских стартах, но и успешно переходят на высочайший уровень", - подчеркнул Лукашенко.

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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