Опрос: британские лейбористы сократили отрыв от консерваторов до 11%

ТАСС, 26 ноября. Разрыв между правящей в Великобритании Консервативной партией и оппозиционной Лейбористской партией в преддверии досрочных всеобщих парламентских выборов, запланированных на 12 декабря, сократился до 11%. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters , которое опубликовало данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Kantar с 21 по 25 ноября.

За прошедшую неделю, в течение которой все британские партии представили свои предвыборные программы, число избирателей, готовых проголосовать за консерваторов, уменьшилось до 43%, что на 2% меньше по сравнению с результатами, полученными Kantar на прошлой неделе. Лейбористы во главе с их лидером Джереми Корбином поднялись на 5%, получив поддержку 32% респондентов.

За партию "Либеральные демократы" готовы проголосовать 14% участников исследования, а за Партию Brexit - 3%.

С помощью досрочных выборов премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Однако, как отмечают эксперты, в такой ситуации премьеру сложно гарантировать своей партии более половины из 650 мест в Палате общин. В таком случае, когда ни одна из партий не может заручиться решающим большинством, остается риск так называемого подвешенного парламента.