{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Опрос: британские лейбористы сократили отрыв от консерваторов до 11%

Оппозиция во главе с Джереми Корбином увеличила свой рейтинг

ТАСС, 26 ноября. Разрыв между правящей в Великобритании Консервативной партией и оппозиционной Лейбористской партией в преддверии досрочных всеобщих парламентских выборов, запланированных на 12 декабря, сократился до 11%. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, которое опубликовало данные опроса общественного мнения, проведенного компанией Kantar с 21 по 25 ноября.

На эту тему

За прошедшую неделю, в течение которой все британские партии представили свои предвыборные программы, число избирателей, готовых проголосовать за консерваторов, уменьшилось до 43%, что на 2% меньше по сравнению с результатами, полученными Kantar на прошлой неделе. Лейбористы во главе с их лидером Джереми Корбином поднялись на 5%, получив поддержку 32% респондентов.

За партию "Либеральные демократы" готовы проголосовать 14% участников исследования, а за Партию Brexit - 3%.

С помощью досрочных выборов премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон намерен вывести из тупика процесс согласования сделки о Brexit. Однако, как отмечают эксперты, в такой ситуации премьеру сложно гарантировать своей партии более половины из 650 мест в Палате общин. В таком случае, когда ни одна из партий не может заручиться решающим большинством, остается риск так называемого подвешенного парламента.

Теги
ВеликобританияBrexitКорбин, ДжеремиДжонсон, Борис
Реклама на ТАСС
Зеленский охарактеризовал отношения Украины с Россией как очень сложные
Президент Украины заявил, что диалог с Россией будет начат на саммите "нормандской четверки"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС