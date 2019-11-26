В ГПУ передали проект о привлечении к ответственности депутата Рады, угрожавшей Зеленскому

КИЕВ, 26 ноября. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) передало в генеральную прокуратуру Украины проекты документов о снятии депутатской неприкосновенности, а также предъявлении обвинения депутату Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Софии Федины из-за высказанных ею угроз в адрес президента страны Владимира Зеленского. Об этом сказано в сообщении ГБР.

"Следователи центрального аппарата ГБР в тесном сотрудничестве и при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины направили в Генеральную прокуратуру Украины проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины действующему народному депутату Украины", - сказано в сообщении. Кроме того, отдельно передан проект о предоставлении согласия парламента страны на привлечение к уголовной ответственности указанного депутата.

Уголовное дело против Софии Федины было открыто в связи с рассуждениями депутата в прямом эфире о возможных вариантах гибели украинского президента, который, по ее словам, "наносит большой вред стране" и может стать жертвой покушения или попасть под обстрел. При этом сама Федина заявила, что ее слова были лишь "предупреждением", а не угрозой.

ГБР вело расследование в отношении Федины по статьям УК Украины "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти", а также "Посягательство на жизнь государственного деятеля".