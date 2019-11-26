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Главы стран ЕС обсудят санкции против России с учетом итогов встречи в нормандском формате

Европейский совет проанализирует выполнение минских соглашений

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Главы стран Европейского союза обсудят вопрос продления санкций в отношении России после проведения встречи "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) в Париже в декабре. Об этом во вторник в Европарламенте заявила министр по делам Европы председательствующей в настоящее время в ЕС Финляндии Тютти Туппурайнен.

"Также возможно, что лидеры обсудят некоторые вопросы внешней политики, - отметила она, представляя повестку Европейского совета, который состоится в середине декабря. - В любом случае после проведения саммита в нормандском формате в Париже 9 декабря Европейский совет проанализирует выполнение минских соглашений и решит, следует ли продлевать экономические санкции против России на следующие шесть месяцев".

Саммит "нормандской четверки", посвященный проблемам урегулирования украинского кризиса, состоится 9 декабря в Париже. В нем примут участие президент РФ Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон. Первая встреча в нормандском формате прошла 6 июня 2014 года, последняя - 19 октября 2016 года. Перерыв между саммитами затянулся из-за того, что Киев не выполнял договоренности, достигнутые в ходе предыдущих встреч лидеров.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичУкраинаГерманияФинляндияРоссияФранцияКризис на УкраинеСанкции в отношении РоссииМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир Александрович
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