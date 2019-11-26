Глава МИД Турции прокомментировал начало испытаний С-400

ТАСС, 26 ноября. Турция не давала обещаний относительно того, что не станет развертывать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400. Об этом во вторник заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы никому не обещали, что не будем развертывать или использовать С-400. Мы купили их, потому что нуждаемся в системе ПВО", - цитирует министра телеканал NTV.

В понедельник ВС Турции начали испытания радиолокационных систем С-400.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Договор подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение республики приобрести российские ЗРС делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.