В работе малой группы Конституционного комитета Сирии возникли разногласия

ЖЕНЕВА, 26 ноября. /ТАСС/. Редакционная (малая) группа Конституционного комитета Сирии, собравшаяся на этой неделе в Женеве на второе заседание, столкнулась с трудностями в согласовании повестки дня и пока не проводила пленарной встречи. Об этом сообщила во вторник журналистам Дженифер Фентон, официальный представитель офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена.

"В понедельник Гейр Педерсен встретился с двумя сопредседателями Конституционного комитета [от правительства и оппозиции Сирии] для обсуждения повестки дня второй сессии, - отметила она. - Оба сопредседателя внесли свои предложения по повестке дня и состоялся обмен предложениями. Пока нет согласия по повестке дня, и дискуссии продолжаются".

Эмиссар ООН провел также встречу с делегацией гражданского общества, которая входит в Конституционный комитет наряду с представителями от правительства и оппозиции, чтобы "проинформировать их о дискуссиях с сопредседателями". Как подчеркнула Фентон, спецпосланник "продолжает консультации с сопредседателями, ожидая продолжения работы малой группы".

О возникших в понедельник разногласиях ранее сообщила корреспонденту ТАСС генеральный секретарь сирийского Демократического фронта, член делегации гражданского общества Мейс Крейди. По ее словам, эмиссар ООН сказал, что "выслушает различные мнения, чтобы помочь участникам достичь позиции, которая послужила бы основой [для выработки повестки дня]".

Первое заседание малой группы, в которую входят по 15 делегатов от правительства, оппозиции и гражданского общества, проходило в Женеве с 4 по 8 ноября. Его итоги были позитивно расценены Педерсеном, выступающим в качестве посредника. Внимание было уделено вопросам суверенитета, территориальной целостности и борьбы с терроризмом. Ожидалось, что эти темы станут ключевыми и в ходе нынешнего раунда дискуссий.

Работа Конституционного комитета Сирии стартовала Женеве 30 октября. В его состав входят 150 делегатов - по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Представители всех трех сегментов, входящих в комитет, ранее заявили, что настроены на конструктивную работу, которая, как ожидается, продлится не один месяц.