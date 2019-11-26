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Глава МИД Норвегии назвала "жизненно важной" роль США для безопасности Европы

Работа по выстраиванию коллективной обороны в Европе "пока не закончена", отметила Ине Эриксен Сёрейде

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. США играют большую роль в НАТО и в обеспечении безопасности Европы. Об этом заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде, выступая во вторник на Берлинской конференции по вопросам безопасности.

"Европейская безопасность связана с состоянием Североатлантического блока", - сказала она. По ее словам, НАТО "невозможно представить" без лидерской роли США. "Несмотря на наличие разногласий [с Вашингтоном] в области климата, в вопросах обороны лидерство США в Европе жизненно важно", - отметила министр.

Глава МИД Норвегии сказала, что работа по выстраиванию коллективной обороны в Европе "пока не закончена". Она призвала работать над увеличением взносов в оборону до 2% от ВВП. Министр при этом напомнила, что НАТО за время своего существования неоднократно сталкивалась с разногласиями в своих рядах, но каждый раз, по ее словам, эти разногласия удавалось устранить.

Теги
СШАНорвегия
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