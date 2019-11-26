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Дания возглавит учебную миссию НАТО в Ираке

Королевство командирует в эту страну минимум 200 военнослужащих

ТАСС, 26 ноября. Дания с 2020 года возглавит учебную миссию НАТО в Ираке и командирует в эту страну минимум 200 военнослужащих. Об этом во вторник сообщает Датское радио со ссылкой на главу МИД королевства Еппе Куфуда.

"Это важная учебная миссия, цель которой - проводить в Ираке тренировки на высшем уровне, развивать инфраструктуру и обеспечить продолжение борьбы против "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - приводит радиостанция слова министра.

На сегодняшний день в Ираке уже находятся около 200 датских миротворцев. С момента начала миссии в 2003 году через Ирак прошли 4870 военнослужащих Дании.

В настоящее время небоевую миссию НАТО возглавляет представительница Канады генерал-майор Дженни Кариньян.

Теги
КанадаИракДания
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