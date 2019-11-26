Британский посол в РФ намерен подготовить предложения по улучшению отношений двух стран

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Завершающий свою миссию в Москве посол Великобритании в РФ Лори Бристоу планирует подготовить предложения по улучшению отношений двух стран.

"У нас будут выборы в декабре, будет новое правительство. Моя последняя задача [в качестве посла в РФ] - предложить, каким образом мы будем решать проблемы, где возможно развивать наши отношения с Россией", - сказал посол во вторник на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым. Как ранее сообщил ТАСС Косачев, встреча проходит по запросу британского дипломата.

Бристоу отметил, что между Москвой и Лондоном остаются объективные разногласия, "которые невозможно решить сейчас". В то же время у двух стран есть общие интересы, в частности, в вопросах международной безопасности, добавил он.

"Я хотел бы отметить, что, если бы завтра мне предложили еще четыре года [поработать] в России, я бы согласился. Сто процентов. Это привилегия", - подчеркнул дипломат.