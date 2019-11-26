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Reuters считает верным свой материал по Гонконгу, вызвавший критику МИД Китая

Агентство пообещало честным и независимым способом продолжать освещать события в этом специальном административном районе Китая

ЛОНДОН, 26 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Агентство Reuters считает верным свой материал по Гонконгу, обещая честным и независимым способом продолжать освещать события в этом специальном административном районе Китая. Об этом ТАСС сообщила во вторник представитель информационного агентства в ответ на просьбу прокомментировать заявление канцелярии внешнеполитического ведомства КНР в Гонконге о недостоверности изложенных в заметке фактов.

"Мы продолжаем считать наш материал верным и продолжим освещать события в Гонконге честным, точным и независимым способом в соответствии с принципами Reuters", - сказала представитель агентства.

26 ноября агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило о том, что центральные власти Китая создали на вилле в Шэньчжэне кризисный штаб для мониторинга, совещаний и урегулирования ситуации в Гонконге, где шестой месяц не утихают протестные акции населения. Агентство также выступило с утверждением о том, что Пекин рассматривает возможность замены Ван Чжиминя на посту главы канцелярии Центрального народного правительства в этом особом районе, так как недоволен эффективностью вырабатываемых там решений по урегулированию кризиса в Гонконге.

Канцелярия внешнеполитического ведомства Китая в этом специальном административном районе КНР назвала публикацию "не соответствующей действительности", сделав "серьезное представление агентству Reuters".

Теги
Китай
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