Президент Эстонии выразила готовность помогать Украине в реформах

ТАЛЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Эстония готова содействовать проведению реформ на Украине. Об этом президент этой балтийской республике Керсти Кальюлайд сказала во вторник на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы неизменно поддерживаем развитие Украины и со своей стороны готовы вносить в этот процесс свой посильный вклад, - приводит ее слово канцелярия главы эстонского государства. - К числу конкретных примеров такого сотрудничества и поддержки можно отнести проекты в области развития гражданского общества, местного самоуправления, электронного управления государством, электронной организации системы здравоохранения и сферы обороны".

Кальюлайд добавила, что Эстония поддерживает территориальную целостность Украины. Она призвала "двигаться к политическому решению" конфликта на востоке Украины, при этом заявив, что речь, с ее точки зрения, идет "об аннексии части территории Украины, об агрессии".

Развитие экономических связей между странами

Президент Эстонии также выступила за развитие экономических контактов между этими двумя государствами.

"Наши предприниматели заинтересованы и хотят инвестировать в Украину, - заявила она. - Рынок Украины велик и его масштаб огромен, вместе с тем, исторически и культурно мы все же близки друг другу. У Украины есть потенциал стать локомотивом экономики всего региона, однако предпосылкой этого является то, что инвесторам обеспечивают уверенность, что их инвестиции будут защищены".

Керсти Кальйлайд рассчитывает, что сотрудничество Эстонии и Украины может развиваться и в сфере цифровых технологий.

"Цифровые технологии - это сфера, в которой Эстонию считают пионером, чем-то вроде яркой путеводной звезды, - сказала она. - Но если проследить за тем, как развиваются события на Украине и сопоставить их с нашими, то появится чувство, что Украина в этой сфере может нас даже обогнать. Если так пойдет, то я надеюсь, что произойдет это в сотрудничестве двух стран, которое на сегодня уже существует".

Ранее во вторник Владимир Зеленский прибыл с однодневным визитом в Таллин. Здесь у него запланированы встречи с президентом республики Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Хенном Пыллуаасом. Президент Украины вместе со своей эстонской коллегой и командующим силами обороны Эстонии Мартином Херемом осмотрит военно-полевой госпиталь, созданный в сотрудничестве с Силами обороны, посетит демонстрационный центр электронных услуг e-Estonia ("и-Эстония"), возложит венок к подножию монумента Освободительной войны и встретится с местной украинской общиной.

В ходе визита в Эстонию президента Украины сопровождают вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр иностранных дел Вадим Пристайко, министр обороны Андрей Загороднюк, министр инфраструктуры Владислав Кроклий и министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.