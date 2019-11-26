{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Меркель увязала возвращение беженцев в Сирию с политическими переменами

В частности, по мнению канцлера ФРГ, нужна работа над новой конституцией Сирии

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Сирии нужны политические перемены, чтобы были созданы предпосылки для возвращения беженцев. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-коференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Нам нужны политические изменения в Сирии, нам нужна работа над новой конституцией, - сказала она. - Только так можно обеспечить условия в Сирии, чтобы однажды беженцы смогли вернуться туда из Иордании, Ливана, Турции и, возможно, из Германии". По ее словам, пока что этих условий нет.

Теги
Меркель, АнгелаИорданияЛиванСирияТурцияГерманияКризис в СирииГутерриш, Антониу
Реклама на ТАСС
Начало процедуры импичмента Трампа
Трамп хотел бы, чтобы Помпео выступил на слушаниях в Конгрессе по импичменту
Также президент США хотел бы выступлений министра энергетики Рика Перри и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС