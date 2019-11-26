Меркель увязала возвращение беженцев в Сирию с политическими переменами

БЕРЛИН, 26 ноября. /ТАСС/. Сирии нужны политические перемены, чтобы были созданы предпосылки для возвращения беженцев. Об этом заявила во вторник в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-коференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

"Нам нужны политические изменения в Сирии, нам нужна работа над новой конституцией, - сказала она. - Только так можно обеспечить условия в Сирии, чтобы однажды беженцы смогли вернуться туда из Иордании, Ливана, Турции и, возможно, из Германии". По ее словам, пока что этих условий нет.