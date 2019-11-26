СМИ: пятисторонняя встреча по кипрскому урегулированию состоится не ранее апреля

НИКОСИЯ, 26 ноября. /ТАСС/. Пятисторонняя встреча по кипрскому урегулированию с участием лидеров общин острова и стран - гарантов безопасности Кипра (Великобритания, Греция, Турция) состоится не ранее апреля 2020 года. Об этом сообщило во вторник Кипрское информационное агентство.

По его данным, встреча не может состояться до намеченных на апрель выборов президента самопровозглашенной Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Как отмечает агентство, в оставшееся время генсек ООН Антониу Гутерриш может обсудить с державами - гарантами подходящее время для организации этой встречи и условия, которые они могут выдвигать для своего участия.

Встреча в Берлине

25 ноября Гутерриш встретился в Берлине с президентом Республики Кипр Никосом Анастасиадисом и лидером турок-киприотов Мустафой Акынджи. По итогам генсек пообещал изучить возможность проведения пятисторонней встречи по кипрскому урегулированию для определения повестки нового раунда межобщинных переговоров по решению проблемы разделенного острова. При этом он подчеркнул, что стороны рассчитывают на то, что предстоящая встреча сложится иначе, чем предыдущие пятисторонние переговоры на швейцарском курорте Кран-Монтана в 2017 году, которые завершились провалом и надолго приостановили межобщинный диалог.

Лидеры общин также выразили удовлетворение итогами трехсторонней встречи в Берлине. Анастасиадис расценил ее как "первый позитивный шаг в усилиях по возобновлению диалога", отметив "совпадение позиций двух лидеров по основным параметрам". В свою очередь Акынджи заметил, что после провала в Кран-Монтане процесс согласования между сторонами круга вопросов для будущего раунда межобщинного диалога теперь снова возвращен в нужное русло.

Разделенный остров

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная Турецкая Республика Северного Кипра. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами.

Прямые межобщинные переговоры о воссоединении частей острова ведутся под эгидой Организации Объединенных Наций в течение нескольких десятилетий. Их последний раунд состоялся на швейцарском курорте Кран-Монтана летом 2017 года и завершился безрезультатно. Однако, выступая 26 сентября 2019 года на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Анастасиадис сказал, что власти Кипра готовы к возобновлению переговоров об урегулировании с целью создания на острове двухзональной и двухобщинной федерации.