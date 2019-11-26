Палестина может разорвать отношения с США из-за позиции Вашингтона по поселениям

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Палестина готова разорвать отношения с США из-за того, что Вашингтон больше не считает израильские поселения на Западном берегу реки Иордан нарушением международного права. Об этом заявил во вторник президент Государства Палестина Махмуд Аббас в интервью телеканалу "Россия-24".

"Палестинское руководство не намерено стоять в стороне от происходящего, три дня назад начались наши консультации с политическими силами относительно шагов, которые должны быть сделаны для противодействия занятой американцами позиции, готовы даже пойти на полный разрыв с ними всех отношений", - сказал он.

Президент подчеркнул, что все остальные страны поддержали Палестину. "Мы обратились за помощью к нашим друзьям во всем мире, чтобы они четко обозначили свою позицию по данному вопросу. И это реально было сделано, последовала соответствующая реакция ЕС, России, многих арабских, африканских и азиатских стран, то есть фактически все страны мира, за исключением США, встали на нашу сторону, осудив заявление Майка Помпео", - отметил он.

18 ноября госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что израильские поселения на Западном берегу реки Иордан не являются нарушением международного права.

Израильские поселения на Западном берегу представляют собой населенные пункты, созданные по итогам Шестидневной войны 1967 года. В соответствии с резолюцией 181 ГА ООН от 1947 года эти территории предназначались для создания арабского государства (План ООН по разделу Палестины), поэтому они считаются оккупированными. Израиль, который называет эти районы Иудеей и Самарией, определяет их как спорные. В сентябре этого года премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности в случае победы на парламентских выборах аннексировать часть Западного берега. В настоящее время в поселениях (включая Восточный Иерусалим) проживает около полумиллиона евреев.