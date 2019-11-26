Опрос: более половины американцев считают основными противниками США Россию и Китай

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Большинство американцев назвали Россию и Китай основными противниками США. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного 24-30 октября Президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Согласно опросу, 71% американцев считают противником Россию, 60% - Китай. 72% - Сирию, 82% - Иран и 83% - КНДР.

Наибольшей угрозой для США 28% опрошенных назвали Китай и 25% - Россию. Как отметили организаторы опроса, в прошлом году 30% называли основной угрозой Россию, а 21% - Китай.

В перечне конкретных угроз для США 24% назвали кибератаки, 21% - поддержку Москвой Тегерана и других враждебных США правительств, 20% указали на вмешательство в выборы, 16% - на угрозу ядерного удара по США и 11% - на вмешательство России на территории бывших советских республик.

Опрос 1003 человек проводился 24-30 октября, погрешность результатов оценивается в 2,8%.