{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: более половины американцев считают основными противниками США Россию и Китай

При этом наибольшей угрозой для США 28% участников опроса, проведенного Президентским фондом имени Рональда Рейгана, назвали Китай и 25% - Россию

НЬЮ-ЙОРК, 26 ноября. /ТАСС/. Большинство американцев назвали Россию и Китай основными противниками США. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса, проведенного 24-30 октября Президентским фондом имени Рональда Рейгана.

Согласно опросу, 71% американцев считают противником Россию, 60% - Китай. 72% - Сирию, 82% - Иран и 83% - КНДР.

Наибольшей угрозой для США 28% опрошенных назвали Китай и 25% - Россию. Как отметили организаторы опроса, в прошлом году 30% называли основной угрозой Россию, а 21% - Китай.

В перечне конкретных угроз для США 24% назвали кибератаки, 21% - поддержку Москвой Тегерана и других враждебных США правительств, 20% указали на вмешательство в выборы, 16% - на угрозу ядерного удара по США и 11% - на вмешательство России на территории бывших советских республик.

Опрос 1003 человек проводился 24-30 октября, погрешность результатов оценивается в 2,8%.

Теги
СШАРоссияКитай
Реклама на ТАСС
Оппозиция готова обжаловать открытие рынка земли на Украине в Конституционном суде
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что открытие рынка земли на Украине и масштабная приватизация соответствуют интересам МВФ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС